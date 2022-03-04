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Канцлер Германии Шольц проводит переговоры с президентом рф по поводу гуманитарных коридоров

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Канцлер Германии Шольц проводит переговоры с президентом рф по поводу гуманитарных коридоров

Фото: Офіс президента України

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Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне.

С нашей стороны ответственные по гуманитарным коридорам – Ирина Верещук и Сергей Трусов, об этом сообщил Михаил Подоляк.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Подоляк

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