ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом

В пятницу, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Сообщается, что этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Сразу же сообщалось, что пилот катапультировался, ведутся активные поиски. А уже через некоторое время оккупанты отправили за пилотом вертолет Ми-8, и его тоже сбили украинские военные.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта по информации Минобороны Украины ВСУ сбили 33 вражеских самолета и 37 вертолетов.

Ранее Пентагон, оценивая неделю войны между Украиной и Россией, сообщал, что врагу не удалось нанести ущерб украинской системе противовоздушной обороны.