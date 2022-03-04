ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом
Бинго!
В пятницу, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Сообщается, что этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.
Сразу же сообщалось, что пилот катапультировался, ведутся активные поиски. А уже через некоторое время оккупанты отправили за пилотом вертолет Ми-8, и его тоже сбили украинские военные.
Напомним, по состоянию на утро 4 марта по информации Минобороны Украины ВСУ сбили 33 вражеских самолета и 37 вертолетов.
Ранее Пентагон, оценивая неделю войны между Украиной и Россией, сообщал, что врагу не удалось нанести ущерб украинской системе противовоздушной обороны.
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