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  3. ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом
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ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом

Общие новости
(2 голосов)

Бинго!

ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом

Новина українською

В пятницу, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Сообщается, что этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Сразу же сообщалось, что пилот катапультировался, ведутся активные поиски. А уже через некоторое время оккупанты отправили за пилотом вертолет Ми-8, и его тоже сбили украинские военные.

ВСУ сбили вражеский самолет под Волновахой. А потом еще и вертолет, прилетевший за пилотом - изображение 1

Напомним, по состоянию на утро 4 марта по информации Минобороны Украины ВСУ сбили 33 вражеских самолета и 37 вертолетов.

Ранее Пентагон, оценивая неделю войны между Украиной и Россией, сообщал, что врагу не удалось нанести ущерб украинской системе противовоздушной обороны.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
04.03.2022 в 14:59
Загинув захищаючи Харків Ромчик, син товариша моїй дочки… ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ РОМІ!! НЕ забудемо! Не простимо! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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