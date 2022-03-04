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При обороне Харькова уничтожено более 500 единиц российской техники

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Враг будет побежден

При обороне Харькова уничтожено более 500 единиц российской техники

Новина українською

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о том, что за неделю защитники Харькова уничтожили более 500 единиц вражеской техники.

Как сообщает чиновник, силы обороны Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые возможности. "Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники! Враг, понимая невозможность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны", отметил Синегубов.

Он также упомянул о том, что пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с Вооруженными Силами Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области: "Говорил с ребятами с передовой: готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области! Как и обещали: стоим, защищаем!".

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал, какие изменения произошли в тактике действий российских преступников после провала планов по блицкригу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
04.03.2022 в 15:09
Загинув захищаючи Харків Ромчик, син товариша моїй дочки… ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ РОМІ!! НЕ забудемо! Не простимо! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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