В кремле отказались от прямых переговоров между президентами Украины и рф

В Кремле заявили, что не ответили согласием на переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой рф владимиром путиным. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков. Песков заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

Также он сообщил, что разговора путина с Байденом сейчас также не планируется: "Партнерами их сложно назвать при всем желании".