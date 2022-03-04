В кремле отказались от прямых переговоров между президентами Украины и рф
В бункере на Урале уютнее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Кремле заявили, что не ответили согласием на переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой рф владимиром путиным. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков. Песков заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.
Также он сообщил, что разговора путина с Байденом сейчас также не планируется: "Партнерами их сложно назвать при всем желании".
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Комментарии (6)
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