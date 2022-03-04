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В кремле отказались от прямых переговоров между президентами Украины и рф

Общие новости
(1 голосов)

В бункере на Урале уютнее

В кремле отказались от прямых переговоров между президентами Украины и рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Кремле заявили, что не ответили согласием на переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой рф владимиром путиным. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков. Песков заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

Также он сообщил, что разговора путина с Байденом сейчас также не планируется: "Партнерами их сложно назвать при всем желании".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (6)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2022 в 16:50
Редакція "поховайте" рассіянську троляку "футбол.недоУКР" ! Тільки так , щоб під бєрьозками , навічно !
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2022 в 16:46
Правильно - Піс°ків !
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footballUKR
04.03.2022 в 16:03
А кто предложил им эти унизительные переговоры, какая сволочь? Война до последнего!
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0
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footballUKR
04.03.2022 в 16:04
Наше дело правое, победа будет за нами!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2022 в 16:47
Здохни троляка козломорда !
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avatar
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 15:27
Ссыкло российское... Путана... Только и может тявкать из своего бункера и отдавать преступные приказы... Чмошный урод
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