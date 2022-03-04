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В Киевской области нелепые орки-оккупанты побились между собой

Общие новости
(2 голосов)
В Киевской области нелепые орки-оккупанты побились между собой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование сухопутными войсками ВСУ Украины отчитывается о забавном случае, произошедшем во время украинско-российской войны неподалеку от Киева. Как говорится в сообщении, оккупанты напали и перебили друг друга.

"Рубрика: пишут наши читатели.

Только что на Киевщине, под Севериновкой, российские оккупационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате благодаря "friendly fire" было уничтожено 9 танков и 4 БТР. Соответственно, это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидальных предпочтений у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамочкам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их потомки – в списках утилизированных оккупантов или пока живых. Но это только по желанию. Можно не выяснять. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах".

Добавим, что Генштаб к утру девятого дня войны говорит о смерти уже более девяти тысяч захватчиков.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 15:32
Правильно, бейте друг друга... У вас у каждого должно быть своё мнение... А не только то мнение, которое вам приказал Путин постоянно повторять...
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