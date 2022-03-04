В Киевской области нелепые орки-оккупанты побились между собой
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Командование сухопутными войсками ВСУ Украины отчитывается о забавном случае, произошедшем во время украинско-российской войны неподалеку от Киева. Как говорится в сообщении, оккупанты напали и перебили друг друга.
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Только что на Киевщине, под Севериновкой, российские оккупационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате благодаря "friendly fire" было уничтожено 9 танков и 4 БТР. Соответственно, это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидальных предпочтений у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамочкам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их потомки – в списках утилизированных оккупантов или пока живых. Но это только по желанию. Можно не выяснять. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах".
Добавим, что Генштаб к утру девятого дня войны говорит о смерти уже более девяти тысяч захватчиков.
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