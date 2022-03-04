Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров между Украиной и рф

Украинская сторона сообщила, когда ожидается третий раунд переговоров с российской федерацией.

По словам советника офиса Президента Украины Михаила Подоляка, такая встреча должна состояться в ближайшие двое суток - 5 или 6 марта.

Напомним, стороны уже дважды встречались. Во время первого раунда переговоров обе стороны выразили свое видение окончания конфликта. Финалом второго раунда стала договоренность о гуманитарных коридорах.