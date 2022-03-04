Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров между Украиной и рф
Уже скоро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская сторона сообщила, когда ожидается третий раунд переговоров с российской федерацией.
По словам советника офиса Президента Украины Михаила Подоляка, такая встреча должна состояться в ближайшие двое суток - 5 или 6 марта.
Напомним, стороны уже дважды встречались. Во время первого раунда переговоров обе стороны выразили свое видение окончания конфликта. Финалом второго раунда стала договоренность о гуманитарных коридорах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Больше не легенда украинского футбола". Малиновский высказался о Тимощуке
- Известно, сколько погибло украинских военных в бою за Запорожскую АЭС
- Оперативная сводка на утро 4 марта: Враг исчерпал оперативные резервы, но окружил Мариуполь
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Новости по теме
- 00:57 Украинские Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- 00:46 Зарубежные Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин
- 00:24 Украинские Россия взяла в плен нашего летчика и под давлением выбивает из него показания для пропагандистских видео
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 16:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...