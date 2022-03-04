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Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров между Украиной и рф

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Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров между Украиной и рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сторона сообщила, когда ожидается третий раунд переговоров с российской федерацией.

По словам советника офиса Президента Украины Михаила Подоляка, такая встреча должна состояться в ближайшие двое суток - 5 или 6 марта.

Напомним, стороны уже дважды встречались. Во время первого раунда переговоров обе стороны выразили свое видение окончания конфликта. Финалом второго раунда стала договоренность о гуманитарных коридорах.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 16:51
Когда вы уже договоритесь о том, чтобы прекратить эту войну... Звездец какой-то...
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