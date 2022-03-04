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Они могут отключить ТВ, но не отключат сознание. В Мелитополе и Херсоне украинцы массово протестуют против россии

Общие новости
(3 голосов)

На такое враг не рассчитывал

Они могут отключить ТВ, но не отключат сознание. В Мелитополе и Херсоне украинцы массово протестуют против россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оккупант усилил свое наступление на южном направлении нашей страны. Под оккупацией оказались города Мелитополь и Херсон. Там российские захватчики отключили украинское телевидение, есть проблемы с телефонной связью. Готовятся "подставные" митинги за россию для пропагандистской картинки на российском ТВ.

Однако украинский народ, несмотря на отключение ТВ, не лишился сознания. Прямо сейчас в Мелитополе проходит многотысячный митинг против оккупации.

Также источники сообщают, что люди вышли на улицы и в Херсоне.

Они могут отключить ТВ, но не отключат сознание. В Мелитополе и Херсоне украинцы массово протестуют против россии - изображение 1

Добавим, что оккупант отказывается снабжать Херсон гуманитарными коридорами для гражданского населения, оставшегося без продовольствия и жизненных удобств. Призываем также жителей Херсона не верить в фейки. Оккупационные власти будут пытаться распространить информацию о капитуляции Украины и навязать позицию о так званой "Херсонской Народной Республике".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 15:47
Не смотрите телевидение, и не слушайте радио, не забивайте головы путинским враньём...
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