Они могут отключить ТВ, но не отключат сознание. В Мелитополе и Херсоне украинцы массово протестуют против россии

Оккупант усилил свое наступление на южном направлении нашей страны. Под оккупацией оказались города Мелитополь и Херсон. Там российские захватчики отключили украинское телевидение, есть проблемы с телефонной связью. Готовятся "подставные" митинги за россию для пропагандистской картинки на российском ТВ.

Однако украинский народ, несмотря на отключение ТВ, не лишился сознания. Прямо сейчас в Мелитополе проходит многотысячный митинг против оккупации.

Также источники сообщают, что люди вышли на улицы и в Херсоне.

Добавим, что оккупант отказывается снабжать Херсон гуманитарными коридорами для гражданского населения, оставшегося без продовольствия и жизненных удобств. Призываем также жителей Херсона не верить в фейки. Оккупационные власти будут пытаться распространить информацию о капитуляции Украины и навязать позицию о так званой "Херсонской Народной Республике".