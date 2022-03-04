Они могут отключить ТВ, но не отключат сознание. В Мелитополе и Херсоне украинцы массово протестуют против россии
На такое враг не рассчитывал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупант усилил свое наступление на южном направлении нашей страны. Под оккупацией оказались города Мелитополь и Херсон. Там российские захватчики отключили украинское телевидение, есть проблемы с телефонной связью. Готовятся "подставные" митинги за россию для пропагандистской картинки на российском ТВ.
Однако украинский народ, несмотря на отключение ТВ, не лишился сознания. Прямо сейчас в Мелитополе проходит многотысячный митинг против оккупации.
Также источники сообщают, что люди вышли на улицы и в Херсоне.
Добавим, что оккупант отказывается снабжать Херсон гуманитарными коридорами для гражданского населения, оставшегося без продовольствия и жизненных удобств. Призываем также жителей Херсона не верить в фейки. Оккупационные власти будут пытаться распространить информацию о капитуляции Украины и навязать позицию о так званой "Херсонской Народной Республике".
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