Это народная война, неуважаемые оккупанты. Надводный корабль ВМСУ сбил российский военный самолет

Не рассчитывал подлый оккупант-рашист на такое сопротивление. Их избивают со всех фронтов. Военный аналитики, волонтер, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сообщает о том, что чуть ли не впервые в ходе украинско-российской войны надводный корабль Военно-морских сил Украины подбил российский военный самолет.

⚡️Чи не вперше з надводного корабля ВМСУ збили російський військовий літак ???????? — Т (@TarasChmut) March 4, 2022

Такое сопротивление, когда врага избивают абсолютно из всех локаций и на всех просторах, можно называть народной или Отечественной войной.