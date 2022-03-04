Это народная война, неуважаемые оккупанты. Надводный корабль ВМСУ сбил российский военный самолет
Смерть ворогам!
Не рассчитывал подлый оккупант-рашист на такое сопротивление. Их избивают со всех фронтов. Военный аналитики, волонтер, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сообщает о том, что чуть ли не впервые в ходе украинско-российской войны надводный корабль Военно-морских сил Украины подбил российский военный самолет.
⚡️Чи не вперше з надводного корабля ВМСУ збили російський військовий літак ????????— Т (@TarasChmut) March 4, 2022
Такое сопротивление, когда врага избивают абсолютно из всех локаций и на всех просторах, можно называть народной или Отечественной войной.
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Extrim4ik (Extreme)
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