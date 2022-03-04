УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Это народная война, неуважаемые оккупанты. Надводный корабль ВМСУ сбил российский военный самолет
В тренде

Это народная война, неуважаемые оккупанты. Надводный корабль ВМСУ сбил российский военный самолет

Общие новости
(6 голосов)

Смерть ворогам!

Это народная война, неуважаемые оккупанты. Надводный корабль ВМСУ сбил российский военный самолет

UA-Футбол
Новина українською

Не рассчитывал подлый оккупант-рашист на такое сопротивление. Их избивают со всех фронтов. Военный аналитики, волонтер, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сообщает о том, что чуть ли не впервые в ходе украинско-российской войны надводный корабль Военно-морских сил Украины подбил российский военный самолет.

Такое сопротивление, когда врага избивают абсолютно из всех локаций и на всех просторах, можно называть народной или Отечественной войной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 16:02
Где бы это не произошло, истина одна, лупите российских со всех сторон, чтоб им наконец доперло, что их тут никто не ждал и не ждёт, и сто́ит одуматься, и не идти сюда... Живым отсюда, с Украины, из путлерских воинов мало кто уйдёт
Ответить
+3
0
footballUKR
04.03.2022 в 15:57
Где произошло это ошеломляющее событие, Родина должна знать своих героев?
Ответить
+1
0
footballUKR
04.03.2022 в 15:58
И где базируется наш доблестный флот?
Ответить
0
0
neutral fan (White Church)
04.03.2022 в 16:54
А яка тебе ще інформація цікавить про ВСУ?Сильно переживаєш за літак?
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 17:01
Где что базируется, можешь сам поискать. Может тебя там тихо мирно и горячо примут...Риск - благородное дело в некоторых случаях и для некоторых особей
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...