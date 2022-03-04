Обращались к "братскому" народу. Россия пыталась вручить ноту протеста Хорватии из-за их наемников
Воюющих на стороне Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне в панике и шоке от того, как мощно мир поддерживает Украину в процессе освободительной войны от оккупанта. Как стало известно из хорватских источников, россия на официальном уровне пыталась вручить ноту протеса Хорватии за то, что ее наемники как воюют на территории Украины против российского оккупанта.
Хорватского атташе вызвали в МО РФ в Москве, где его предупредили, что россии известно, что в Украину прибыли хорватские наемники, воюющие в рядах украинской армии. Представитель Минобороны россии Игорь Конашенков сообщил агентству, что в настоящее время к украинским бойцам присоединились около 200 наемников из Хорватии.
Хорватия ноту не приняла, стоя на том, что добровольцы могут принимать самостоятельные решения, а официально хорватская армия в войну не вступала.
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