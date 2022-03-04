УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Обращались к "братскому" народу. Россия пыталась вручить ноту протеста Хорватии из-за их наемников
В тренде

Обращались к "братскому" народу. Россия пыталась вручить ноту протеста Хорватии из-за их наемников

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Воюющих на стороне Украины

Обращались к "братскому" народу. Россия пыталась вручить ноту протеста Хорватии из-за их наемников

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Россияне в панике и шоке от того, как мощно мир поддерживает Украину в процессе освободительной войны от оккупанта. Как стало известно из хорватских источников, россия на официальном уровне пыталась вручить ноту протеса Хорватии за то, что ее наемники как воюют на территории Украины против российского оккупанта.

Хорватского атташе вызвали в МО РФ в Москве, где его предупредили, что россии известно, что в Украину прибыли хорватские наемники, воюющие в рядах украинской армии. Представитель Минобороны россии Игорь Конашенков сообщил агентству, что в настоящее время к украинским бойцам присоединились около 200 наемников из Хорватии.

Хорватия ноту не приняла, стоя на том, что добровольцы могут принимать самостоятельные решения, а официально хорватская армия в войну не вступала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 16:24
Русский корабль - иди нахрен (увы, мат нельзя, поэтому так)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...