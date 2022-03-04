Столтенберг: НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Альянс не будет участвовать в вооруженном конфликте между Украиной и россией путем предоставления своих наземных войск или закрытия неба над Украиной (обеспечение бесполетной зоны).

НАТО поддерживает Украину другими косвенными путями, но до последнего будет избегать прямого столкновения с россией, чтобы не развязать третью мировую войну между ядерными державами, коими являются россия и США.

Напомним, что петиция в НАТО о закрытии неба над Украиной собрала более миллиона голосов. Напомним, что сегодня, 04.03.2022, состоялось срочное заседание членов правительства стран НАТО.