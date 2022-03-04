Столтенберг: НАТО не будет закрывать небо над Украиной
Та мы уже поняли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Альянс не будет участвовать в вооруженном конфликте между Украиной и россией путем предоставления своих наземных войск или закрытия неба над Украиной (обеспечение бесполетной зоны).
НАТО поддерживает Украину другими косвенными путями, но до последнего будет избегать прямого столкновения с россией, чтобы не развязать третью мировую войну между ядерными державами, коими являются россия и США.
Напомним, что петиция в НАТО о закрытии неба над Украиной собрала более миллиона голосов. Напомним, что сегодня, 04.03.2022, состоялось срочное заседание членов правительства стран НАТО.
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