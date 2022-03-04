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Столтенберг: НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Та мы уже поняли

Столтенберг: НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Альянс не будет участвовать в вооруженном конфликте между Украиной и россией путем предоставления своих наземных войск или закрытия неба над Украиной (обеспечение бесполетной зоны).

НАТО поддерживает Украину другими косвенными путями, но до последнего будет избегать прямого столкновения с россией, чтобы не развязать третью мировую войну между ядерными державами, коими являются россия и США.

Напомним, что петиция в НАТО о закрытии неба над Украиной собрала более миллиона голосов. Напомним, что сегодня, 04.03.2022, состоялось срочное заседание членов правительства стран НАТО.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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aleks68
04.03.2022 в 16:53
будете следующими
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Динамист (Киев)
04.03.2022 в 16:51
Ви здається і в другу світову не спішили....і чим все це закінчилось? Яка третя світова, вони окрім Херсона нічого взяти не можуть.Схаменіться чи Ви так само вірите мультикам,я в шоці
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Litmanen (Черновцы)
04.03.2022 в 16:40
Ссыкуны гребанные. Только обещаниями можете кормить
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 16:37
Избежание ядерной войны - это конечно очень хорошо...Но, войну на территории Украины против российских оккупантов, и против всех тех, кто их поддерживает, - надо СРОЧНО заканчивать...
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