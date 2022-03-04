В Киевской области из-за обстрелов загорелся частный сектор, погибли три ребенка

В Киевской области в селе Мархаловка Фастовского района сегодня произошло возгорание частных жилых домов.

По информации пресс-службы ГСЧС, возгорание произошло около 15:24 из-за обстрела. Всего загорелось по меньшей мере восемь домов. Подразделениями спасателей эвакуированы двое детей из-под завалов.

Пожар был полностью ликвидирован полтора часа спустя. В результате обстрела погибли пять человек, из них трое детей. Еще одна женщина может находиться под завалами.

Спасательные работы, к которым привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС, продолжаются.