В Киевской области из-за обстрелов загорелся частный сектор, погибли три ребенка
Ужас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Киевской области в селе Мархаловка Фастовского района сегодня произошло возгорание частных жилых домов.
По информации пресс-службы ГСЧС, возгорание произошло около 15:24 из-за обстрела. Всего загорелось по меньшей мере восемь домов. Подразделениями спасателей эвакуированы двое детей из-под завалов.
Пожар был полностью ликвидирован полтора часа спустя. В результате обстрела погибли пять человек, из них трое детей. Еще одна женщина может находиться под завалами.
Спасательные работы, к которым привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС, продолжаются.
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