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В Киевской области из-за обстрелов загорелся частный сектор, погибли три ребенка

Общие новости
(1 голосов)

Ужас

В Киевской области из-за обстрелов загорелся частный сектор, погибли три ребенка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Киевской области в селе Мархаловка Фастовского района сегодня произошло возгорание частных жилых домов.

По информации пресс-службы ГСЧС, возгорание произошло около 15:24 из-за обстрела. Всего загорелось по меньшей мере восемь домов. Подразделениями спасателей эвакуированы двое детей из-под завалов.

Пожар был полностью ликвидирован полтора часа спустя. В результате обстрела погибли пять человек, из них трое детей. Еще одна женщина может находиться под завалами.

Спасательные работы, к которым привлечены 14 человек и три единицы техники ГСЧС, продолжаются.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 18:11
Да остановите уже вашего правителя рашистского, который явно с психушки сбежал...
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