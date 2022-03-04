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Прощай, винда. Microsoft прекращает работу на россии

Общие новости
(1 голосов)

Компания продолжает поддерживать украинский народ

Прощай, винда. Microsoft прекращает работу на россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Корпорация Microsoft объявила, что прекращает свою работу в стране-агрессоре. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Microsoft.

"Как и во всём мире, мы ужаснулись, разозлились и огорчились новостями, которые приходят из Украины. Мы осуждаем это неоправданное, беспричинное и незаконное вторжение со стороны рф. В связи с этим мы прекращаем все продажи продуктов и услуг Microsoft на россии.

Кроме того, мы тесно координируемся с властью США, ЕС и Великобритании. Поэтому мы останавливаем многие направления нашего бизнеса на россии в соответствии с наложенными санкциями.

Мы считаем, что продолжим делать правильные шаги с властями этих стран в вопросе координации направлений для помощи Украины, поскольку ситуация продолжает развиваться. Наша наиболее мощная работа - защита кибербезопастности Украины. Мы продолжаем работать над тем, чтобы помощь Украине защищаться от российских кибератак.

Мы также продолжаем мобилизировать наши ресурсы для помощи украинскому народу. Наши команды тесно сотрудничают с Красным крестом и несколькими агенциями ООН для помощи беженцам, предоставляя технологии и финансовую помощь.

Мы выступаем на стороне Украины, требуя восстановить мир, уважение к суверенитету Украины и защиту её народа", - говорится в специальном заявлении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 18:51
Переходите на ЛИНУКС, осваивайте, господа россияне...
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