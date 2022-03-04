BBC, Дождь и Эхо Москвы прекратили работу в рф, DW и Медузу заблокировали, а соцсети работают частично

Крупные медиа, которые работали на российском рынке и не поддавались пропаганде властей, приняли решение временно приостановить свою работу в рф.

Так, уже отключено вещание телеканала "Дождь", спустя 32 года вещание закрылось радио "Эхо Москвы", а сегодня объявила о временном выходе из российского медиа-рынка русская служба ВВС.

Такое решение связано с новым законом в рф, который практически каждую информацию о военных действиях в Украине кроме официальной трактует как уголовную.

"Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики, - сообщил журналистам ВВС генеральный директор компании Тим Дэйви. - Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события. Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России. Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу", - отметил Дэйви.

Кроме того, на россии стали блокировать сайты DW и Медузы, считая, что они несут угрозу обществу своей точкой зрения.

Также роскомнадзор, не услышав ответ на свои истерические требования (социальные сети блокируют пропагандистсткие аккаунты медиа РФ), принял решение частично заблокировать facebook, twitter. instagram, оставив своим пользователям в этих соцсетях только "отобранные" новости.

Напомним, что на россии нельзя использовать слово "война" в отношении вооружённых действий на украинских землях. За поребриком это называется "специальная операция". Местный роскомнадзор оставляет за собой право закрыть СМИ, если оно будет использовать слово "война".