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Украина получит 668 млн евро немедленной финансовой помощи

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Украина получит 668 млн евро немедленной финансовой помощи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Совет директоров европейского инвестиционного банка на внеочередной встрече, состоявшейся 4 марта, принял решение предоставить Украине незамедлительную финансовую помощь. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Совет принял решение предоставить Украине 668 миллионов евро незамедлительной финансовой помощи. Эти средства могут быть направлены как на внешнее кредитование, так и удовлетворить самые актуальные финансовые нужды, включая приобретение продуктов питания, медицинских поставок и горючего для своих граждан. Непосредственно деньги на счёт поступят через несколько дней.

Кроме того, совет директоров решил продолжить дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности с Украиной: финансирование критических нужд инфраструктуры в Украине и помощь по восстановлению всего, что уничтожает российская армия.

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В статье: война с Россией
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