Вернидуб - о службе в ВСУ: Близкие пытались меня остановить, но я твердо стоял на своем
Знаменитый тренер - о решении вступить в ряды защитников Украины
Один из самых успешных украинских футбольных тренеров Юрий Вернидуб рассказал BBC, как вернулся из Европы, чтобы помочь оборонять Украину от российских оккупантов.
"Мой сын позвонил мне в 4:30 и сказал, что на нас напала россия. Я уже тогда знал, что вернусь, чтобы драться.
Мы полетели домой, приземлились в румынских Яссах, оттуда в Тирасполь еще с игроками "Шерифа", а уже в субботу утром я выехал в Украину. В ВСУ записался в воскресенье. На всю дорогу до Запорожья ушло 11 часов.
Я не хочу лгать вам. По дороге в Украину я видел много здоровых, молодых мужчин, покидавших страну. Буду рад, если они вернутся. Из нашей области тоже уехало немало мужчин; из Донецкой, Луганской, Харьковской. В тот момент я и понял, что не могу сделать так же.
Близкие пытались меня остановить - моя жена, дети, внуки, но я твердо стоял на своем. Благодарю жену за поддержку - она знает мой характер. Вариант уехать в Молдову еще открыт, но мы с женой точно остаемся. Сейчас я примерно в 120 км от тяжелых боев. Но я уже принял решение, и я не боюсь".
По словам Вернидуба, особого армейского опыта у него нет, но с оружием управляться умеет.
"Я был в армии молодым, тогда это было обязательно, но я был в отряде для спортсменов. Два месяца нас обучали теории, затем учили обращаться с оружием. Это было очень давно, но управляться с оружием я умею".
С боевым духом в новосформированной бригаде в Запорожье проблем нет - Юрий здесь на равных, хотя автографы все же просят.
"Коллектив сейчас вокруг меня сумасшедший в хорошем смысле слова. Здорово быть частью такой группы. Здесь очень разные персонажи, но мы все едины и дружны. Приятно, что многие хотели со мной сфотографироваться".
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