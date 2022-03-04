Вернидуб - о службе в ВСУ: Близкие пытались меня остановить, но я твердо стоял на своем

Один из самых успешных украинских футбольных тренеров Юрий Вернидуб рассказал BBC, как вернулся из Европы, чтобы помочь оборонять Украину от российских оккупантов.

"Мой сын позвонил мне в 4:30 и сказал, что на нас напала россия. Я уже тогда знал, что вернусь, чтобы драться.

Мы полетели домой, приземлились в румынских Яссах, оттуда в Тирасполь еще с игроками "Шерифа", а уже в субботу утром я выехал в Украину. В ВСУ записался в воскресенье. На всю дорогу до Запорожья ушло 11 часов.

Я не хочу лгать вам. По дороге в Украину я видел много здоровых, молодых мужчин, покидавших страну. Буду рад, если они вернутся. Из нашей области тоже уехало немало мужчин; из Донецкой, Луганской, Харьковской. В тот момент я и понял, что не могу сделать так же.

Близкие пытались меня остановить - моя жена, дети, внуки, но я твердо стоял на своем. Благодарю жену за поддержку - она знает мой характер. Вариант уехать в Молдову еще открыт, но мы с женой точно остаемся. Сейчас я примерно в 120 км от тяжелых боев. Но я уже принял решение, и я не боюсь".