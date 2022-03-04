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Вернидуб - о службе в ВСУ: Близкие пытались меня остановить, но я твердо стоял на своем

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(1 голосов)

Знаменитый тренер - о решении вступить в ряды защитников Украины

Вернидуб - о службе в ВСУ: Близкие пытались меня остановить, но я твердо стоял на своем

Новина українською

Один из самых успешных украинских футбольных тренеров Юрий Вернидуб рассказал BBC, как вернулся из Европы, чтобы помочь оборонять Украину от российских оккупантов.

"Мой сын позвонил мне в 4:30 и сказал, что на нас напала россия. Я уже тогда знал, что вернусь, чтобы драться.

Мы полетели домой, приземлились в румынских Яссах, оттуда в Тирасполь еще с игроками "Шерифа", а уже в субботу утром я выехал в Украину. В ВСУ записался в воскресенье. На всю дорогу до Запорожья ушло 11 часов.

Я не хочу лгать вам. По дороге в Украину я видел много здоровых, молодых мужчин, покидавших страну. Буду рад, если они вернутся. Из нашей области тоже уехало немало мужчин; из Донецкой, Луганской, Харьковской. В тот момент я и понял, что не могу сделать так же.

Близкие пытались меня остановить - моя жена, дети, внуки, но я твердо стоял на своем. Благодарю жену за поддержку - она знает мой характер. Вариант уехать в Молдову еще открыт, но мы с женой точно остаемся. Сейчас я примерно в 120 км от тяжелых боев. Но я уже принял решение, и я не боюсь".

По словам Вернидуба, особого армейского опыта у него нет, но с оружием управляться умеет.

"Я был в армии молодым, тогда это было обязательно, но я был в отряде для спортсменов. Два месяца нас обучали теории, затем учили обращаться с оружием. Это было очень давно, но управляться с оружием я умею".

С боевым духом в новосформированной бригаде в Запорожье проблем нет - Юрий здесь на равных, хотя автографы все же просят.

"Коллектив сейчас вокруг меня сумасшедший в хорошем смысле слова. Здорово быть частью такой группы. Здесь очень разные персонажи, но мы все едины и дружны. Приятно, что многие хотели со мной сфотографироваться".

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В статье: Юрий Вернидуб война с Россией
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
04.03.2022 в 20:00
Мужик!
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