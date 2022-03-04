Христо Грозев: Резервы у РФ если не иссякли, то закончатся к воскресенью

Известный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что уже с понедельника российскую армию, а также всю страну ожидает тотальный крах.

"Очень сложно об этом говорить, потому что эти данные засекречены. Но исходя из поведения армии, по замедлению наступления и по информации определённых источников изнутри, можно заключить, что реально резервы у РФ если не иссякли, то закончатся к воскресенью. Очень важно, что они будут делать в ближайшие два дня, понимая, что резервы кончаются. Я очень боюсь, что они могут намного ужесточить наступление в ближайшие часы и дни, понимая, что будет крах через пару дней.

Я несколько раз говорил, что первоначальная стратегия, которая была очевидной, - это блиц-криг: взятие Киева и больших городов на протяжении двух-трёх дней максимум. Видимо, это было обещанно Кремлю. Прошла неделя с того момента, и мы видели, как два-три дня после этого они ещё пытались применить "План Б", и он был не очевиден. Исходя из того, что не получается блиц-криг с минимальными затратами, они решили, что репутационная цена для них не важна, поэтому они пошли на массовые расстрелы населения.

Мы в Bellingcat перенаправили свою деятельность, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушения прав человека. Могу сказать, что нас пригласили 16 числа в американский конгресс, где будем докладывать первоначальные данные, доказывающие наличие военных преступлений на этой войне. Это будет почти за месяц до начала любых судебных разбирательств по этому делу. Но очень важно, что уже 16 числа мы можем показать первоначальные доказательства.

Ожидайте на следующей недели санкции, которые до сих пор никогда не были. Я получил из источников предварительные варианты этих санкций. Они реально то, чего мы никогда не видели. Конкретно по президенту путину. И есть шанс - хотя американцы говорят, что он нулевой - по моей оценке, я даю 30%, что НАТО закроет небо", - сказал Грозев в эфире "Украина 24".