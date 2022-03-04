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"Мимо". Зеленский - о попадании осколка во двор президентской дачи

Общие новости
(1 голосов)

Президент напоминает, что в прежней жизни играл и побеждал в КВН

"Мимо". Зеленский - о попадании осколка во двор президентской дачи

Новина українською

Сегодня осколок от российской ракеты попал во двор президентской дачи в Конча-Заспе. В сети уже появились фото.

Спикер президент Зеленского Сергей Никифоров отметил, что тот отреагировал на произошедшее одним-единственным словом: "Мимо".

Ранее сообщалось, что российские наемники совершили уже три безуспешные попытки убить украинского президента.

Более того, ходят слухи, что на место Зеленского оккупанты намерены поставить свергнутого в 2014 году и сбежавшего в москву виктора януковича.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 20:49
Красав. Мы в тебя верим, наш президент
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