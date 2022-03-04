"Мимо". Зеленский - о попадании осколка во двор президентской дачи

Сегодня осколок от российской ракеты попал во двор президентской дачи в Конча-Заспе. В сети уже появились фото.

Спикер президент Зеленского Сергей Никифоров отметил, что тот отреагировал на произошедшее одним-единственным словом: "Мимо".

Ранее сообщалось, что российские наемники совершили уже три безуспешные попытки убить украинского президента.

Более того, ходят слухи, что на место Зеленского оккупанты намерены поставить свергнутого в 2014 году и сбежавшего в москву виктора януковича.