"Мимо". Зеленский - о попадании осколка во двор президентской дачи
Президент напоминает, что в прежней жизни играл и побеждал в КВН
Сегодня осколок от российской ракеты попал во двор президентской дачи в Конча-Заспе. В сети уже появились фото.
Спикер президент Зеленского Сергей Никифоров отметил, что тот отреагировал на произошедшее одним-единственным словом: "Мимо".
Ранее сообщалось, что российские наемники совершили уже три безуспешные попытки убить украинского президента.
Более того, ходят слухи, что на место Зеленского оккупанты намерены поставить свергнутого в 2014 году и сбежавшего в москву виктора януковича.
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04.03.2022 в 20:49
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