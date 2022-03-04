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Денисов: В Украине никогда не указывали, на каком языке говорить – россияне придумывают сказки

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Чистая правда

Денисов: В Украине никогда не указывали, на каком языке говорить – россияне придумывают сказки

Футбол 1/2/3

Новина українською

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в программе Денисов Time обратился к россиянам, развязавшим войну в Украине, и призвал не верить пропаганде российского ТВ.

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"Хочу обратиться к россиянам. Я родился в Енакиево (город Донецкой области Украины). Отец – россиянин, мать – украинка. Я жил в Донецке, а в 2008 году переехал в Киев. Я – русскоязычный украинец. Я могу подтвердить: никогда в Украине мне никто не указывал, на каком языке говорить, в какую церковь ходить".

"Меня знают и в Донецке, и везде в Донецкой области. Поэтому все эти сказки, которые придумывают русские, – это в прямом смысле сказки".

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В статье: Александр Денисов война с Россией
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Источник:
footballua.tv

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 22:02
Увы, но правитель России и все, кто к нему причастен - сплошные сказочники... Ещё и всякие законы у себя там вводят, об том, чтоб настоящая правда, которую у них России считают фейком, до них не доходила и считалась противозаконно донесённой. И типа если кто-то будет распространять такую инфу, будут у них какие-то там виды ответственности, уголовная и ещё там какая-то. Аж интересно, так ли это...От них отказалось уже куча компаний... А они думают, что это всё игрушки... Ну ну
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