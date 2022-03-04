Денисов: В Украине никогда не указывали, на каком языке говорить – россияне придумывают сказки

Увы, но правитель России и все, кто к нему причастен - сплошные сказочники... Ещё и всякие законы у себя там вводят, об том, чтоб настоящая правда, которую у них России считают фейком, до них не доходила и считалась противозаконно донесённой. И типа если кто-то будет распространять такую инфу, будут у них какие-то там виды ответственности, уголовная и ещё там какая-то. Аж интересно, так ли это...От них отказалось уже куча компаний... А они думают, что это всё игрушки... Ну ну