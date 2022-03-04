Денисов: В Украине никогда не указывали, на каком языке говорить – россияне придумывают сказки
Чистая правда
Футбол 1/2/3
Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в программе Денисов Time обратился к россиянам, развязавшим войну в Украине, и призвал не верить пропаганде российского ТВ.
"Хочу обратиться к россиянам. Я родился в Енакиево (город Донецкой области Украины). Отец – россиянин, мать – украинка. Я жил в Донецке, а в 2008 году переехал в Киев. Я – русскоязычный украинец. Я могу подтвердить: никогда в Украине мне никто не указывал, на каком языке говорить, в какую церковь ходить".
"Меня знают и в Донецке, и везде в Донецкой области. Поэтому все эти сказки, которые придумывают русские, – это в прямом смысле сказки".
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