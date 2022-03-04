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ЕС готов принять новые санкции против рф

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Бункерному ещё прилетит

ЕС готов принять новые санкции против рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Европейский союз подтвердил, что остаётся на стороне Украины во время военной агрессии со стороны державы без ресурсов, адекватного президента и слабохарактерного народа. Об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы знаем, что конфликт ещё далеко не завершён. Чтобы было понятно: мы готовы принимать дальнейшие строгие решения, если путин не остановится и не завершит войну, которую он развязал.

Благодаря координации с США мы разработали санкции за максимально короткие сроки. Эти санкции должны демонстрировать нашу решительность заставить путина заплатить цену за его войну. Для нас это нелегко, но очевидно, что нам необходимо действовать", - цитирует слова фон дер Ляйен CNN.

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В статье: война с Россией
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