Взорван мост, соединявший Одесскую область и Приднестровье
Чтоб не было атаки из тыла
Фото: dumskaya.net
Неизвестные взорвали мост через Кучурган, соединявший непризнанное Приднестровье с Одесской областью Украины, сообщает Думская.
Вероятно, это было сделано с нашей стороны, чтобы обезопасить себя от атаки в тыл оборонцам Одессы во время российского вторжения - Приднестровье с начала 90-х оккупировано россиянами и там расположен их небольшой контингент.
На данный момент Одесса - последний регион на юге Украины, куда еще не вступила пехота и бронетехника оккупантов.
В самооборону одного из райцентров Одесской области - Белгород-Днестровского - записался даже чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
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