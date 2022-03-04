Взорван мост, соединявший Одесскую область и Приднестровье

Неизвестные взорвали мост через Кучурган, соединявший непризнанное Приднестровье с Одесской областью Украины, сообщает Думская.

Вероятно, это было сделано с нашей стороны, чтобы обезопасить себя от атаки в тыл оборонцам Одессы во время российского вторжения - Приднестровье с начала 90-х оккупировано россиянами и там расположен их небольшой контингент.

На данный момент Одесса - последний регион на юге Украины, куда еще не вступила пехота и бронетехника оккупантов.

В самооборону одного из райцентров Одесской области - Белгород-Днестровского - записался даже чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.