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На России перестал работать Booking

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Они и так невыездные, но теперь даже внутренний туризм притормозится

На России перестал работать Booking

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UA-Футбол
Новина українською

Країна-агресор стрімко та безповоротно скочується в прірву. Через недолуге керівництво з імперськими фантазіями страждають й прості люди, яких, втім, не шкода за їхню інфантильну позицію. Як повідомляють кілька різних джерел, на росії припинив працювати онлайн-сервіс бронювання житла Booking. Причому, замовити житло через цей сайт не можна не тільки закордоном, але й на території росії.

Відзначимо, що раніше з російського інтернету пішов інший ресурс для замовлення житла Airbnb. Також на території країни-агресора влада продовжує запроваджувати тотальну цензуру, блокуючи популярні світові соцмережі – фейсбук, твіттер. На черзі вже й YouTube.

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В статье: война с Россией
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