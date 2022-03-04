На России перестал работать Booking

Країна-агресор стрімко та безповоротно скочується в прірву. Через недолуге керівництво з імперськими фантазіями страждають й прості люди, яких, втім, не шкода за їхню інфантильну позицію. Як повідомляють кілька різних джерел, на росії припинив працювати онлайн-сервіс бронювання житла Booking. Причому, замовити житло через цей сайт не можна не тільки закордоном, але й на території росії.

Відзначимо, що раніше з російського інтернету пішов інший ресурс для замовлення житла Airbnb. Також на території країни-агресора влада продовжує запроваджувати тотальну цензуру, блокуючи популярні світові соцмережі – фейсбук, твіттер. На черзі вже й YouTube.