Соревнуйтесь с Эритреей: международная ассоциация бокса выгнала россиян и белорусов
Рекомендации МОК приносят свои плоды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила об отстранении от соревнований всех боксеров из россии и беларуси после вторжения в Украину.
Это решение касается не только спортсменов, но и рефери и прочих официальных лиц, участвующих в организации поединков.
В тех случаях, когда контракты уже подписаны, россияне и белорусы смогут поучаствовать без флага и гимна; новых договоров с ними подписывать не станут. Международные боксерские соревнования, которые должны были пройти на территории россии и беларуси, также отменены.
Любопытно, что президент IBA - россиянин Умар Кремлев. Видимо, это уже ненадолго.
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