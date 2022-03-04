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Соревнуйтесь с Эритреей: международная ассоциация бокса выгнала россиян и белорусов

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Рекомендации МОК приносят свои плоды

Соревнуйтесь с Эритреей: международная ассоциация бокса выгнала россиян и белорусов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила об отстранении от соревнований всех боксеров из россии и беларуси после вторжения в Украину.

Это решение касается не только спортсменов, но и рефери и прочих официальных лиц, участвующих в организации поединков.

В тех случаях, когда контракты уже подписаны, россияне и белорусы смогут поучаствовать без флага и гимна; новых договоров с ними подписывать не станут. Международные боксерские соревнования, которые должны были пройти на территории россии и беларуси, также отменены.

Любопытно, что президент IBA - россиянин Умар Кремлев. Видимо, это уже ненадолго.

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В статье: война с Россией
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Источник:
IBA

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