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В Харькове ВСУ пошли в контрнаступление, - глава ОВА

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В Харькове ВСУ пошли в контрнаступление, - глава ОВА

фото из открытых источников

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Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове вооруженные силы Украины отразили нападение врага, пошли в контрнаступление, разбили почти все ресурсы оккупанта и вышли на границы государственной границы.

- Враг понимает, что уже не пройдет. Он фактически эту войну проиграл. Ему ничего не остается, кроме коварного заготовки по жилым массивам, по центру города. У нас продолжаются артобстрелы целый день, ракетные тоже, – цитирует Синегубова канал24.

Напомним, что Харьков в течение нескольких дней был под обстрелом тяжелой артиллерии врага, разрушения получили гражданские объекты и городская инфраструктура.

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В статье: война с Россией
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Источник:
канал24

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