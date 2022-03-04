В Харькове ВСУ пошли в контрнаступление, - глава ОВА
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фото из открытых источников
Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове вооруженные силы Украины отразили нападение врага, пошли в контрнаступление, разбили почти все ресурсы оккупанта и вышли на границы государственной границы.
- Враг понимает, что уже не пройдет. Он фактически эту войну проиграл. Ему ничего не остается, кроме коварного заготовки по жилым массивам, по центру города. У нас продолжаются артобстрелы целый день, ракетные тоже, – цитирует Синегубова канал24.
Напомним, что Харьков в течение нескольких дней был под обстрелом тяжелой артиллерии врага, разрушения получили гражданские объекты и городская инфраструктура.
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