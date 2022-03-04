Зеленский жестко прошелся по НАТО в своем обращении, также президент "передал привет" Киве

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя видео вечером 4 марта.

"Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали. Мы ответили на вторжение как умеем в моменты самой высокой опасности. Ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью. Мы ответили по-своему, по-украински".

"Украинцы едины от Ужгорода в Харьков, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют неприятеля под Киевом. Бьют за Ахтырку. Наказывают за Гостомель. Мстят за Херсон. Наш Херсон! Украинский Херсон. Который сегодня пытались унизить. Но не вышло. Не дали. Украинцы показали себя. Не дали себя разыграть в дешевом циничном представлении".

"Кафиры думали, что могут отключить украинцам телевидение. Отключить нашу связь. Отобрать продукты питания. Могут отключить электроэнергию. Они думали, что это заставит украинцев подчиниться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: прочь с нашей земли! Даже в полной темноте мы видим правду. И будем биться, пока не потемнеет в наших глазах. Ибо мы воины света. И сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта реплика – пафос".

"К сожалению, сегодня есть полное впечатление, что пора еще немного упомянуть – гарантии и обещания безопасности. Решительность альянсов. Ценности, которые для некоторых, кажется, умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один".

"Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Как может… Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз. Тех, кто слаб. Не уверен. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас".

"Все, что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок. 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он уже для нас сгорел. В огне русских войск. Разве мы хотели такое НАТО? Разве такой Североатлантический союз вы строили? Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть наше небо. Но... Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее".

"Но также я благодарен друзьям нашей страны в НАТО. Там много стран наших друзей, наших партнеров – большинство мощных партнеров. Тем, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. С первого дня вторжения. И я уверен – к победе. И потому мы не чувствуем себя наедине. Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям".