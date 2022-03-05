Де Дзерби может оказаться в Турции, новый лидер Серии А. Главные новости за 4 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4-е марта.

Из-за войны в Украине, многие легионеры уже покинул нашу страну. Это же касается и иностранных тренеров, которые вскоре могут начать искать новую работу. По данным Fotospor, одним из таких может стать Роберто де Дзерби. Итальянец успел провести переговоры с "Бешикташем". Источник пишет, что на встрече Де Дзерби проинформировал турок, что у него действующий контракт с "Шахтером" до 2023 года, и потому многое в этой ситуации будет зависеть от клуба и ФИФА - какое она примет решение по игрокам и тренерам из воюющей Украины.

Еще одна неприятная новость, которая может догнать "Шахтер" в военное время. Как сообщает Torcedores, бразилец Педриньо может разорвать контракт с "горняками". Вингер может это сделать из-за войны, которую развязала рф, а его агент уже рассматривает несколько вариантов. Среди претендентов - "Порту", "Палмейрас" и "Ботафого". За полгода в Украине Педриньо отыграл 19 матчей, четыре гола и три голевые передачи.

В итальянском чемпионате стартовал 28-й тур. В игре пятницы миланский "Интер" на своем поле принимал последнюю команду первенства - "Салернитану". Фаворит не подвел своих болельщиков, разгромил андердога со счетом 5:0 и прервал пятиматчевую серию без побед. Голами в вечер пятницы отличились Мартинес (трижды) и Джеко (дважды). "Интер" возглавил таблицу, догнав при этом по количеству встреч "Наполи" и "Милан".

Французская Лига 1 не будет транслироваться на территории рф. Об этом передает сайт турнира, заявив о приостановлении соглашения. Ранее матчи французского первенства транслировались в рф на канале "Матч-ТВ". Имеет ли шанс на жизнь возобновление отношений - вопрос открытый.

Guardian сообщает, что в Китае временно не будут показываться матчи чемпионата Англии. Главная причина - акции в поддержку Украины, запланированные на ближайшие матчи АПЛ. В матчах Премьер-лиги, которые состоятся с 5-го по 7-е марта, капитаны 20-ти команд Премьер-лиги выйдут на поле с желто-синими капитанскими повязками. АПЛ призывает болельщиков перед каждой игрой присоединиться к игрокам, тренерам, официальным лицам и клубному персоналу в момент солидарности и рефлексии.