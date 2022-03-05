Главнокомандующий вооруженными силами Украины повышен в звании

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему вооруженными силами Украины Залужному Валерию Федоровичу.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

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Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.