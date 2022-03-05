Главнокомандующий вооруженными силами Украины повышен в звании
Лидер страны сообщил об этом
CinC AF of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему вооруженными силами Украины Залужному Валерию Федоровичу.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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