Многие белорусских военных отказываются выполнять преступные приказы – Генштаб ВСУ

В своей вечерней сводке от четвертого марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на белорусской границе с Украиной продолжают находиться батальонно-тактическая группа из состава 38 ОДБ вооруженных сил Республики Беларусь.

Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

Ранее в пятницу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, "чтобы не делать подарков Западу".

Тем не менее, враг постоянно совершает ракетные и бомбовые удары по Украине с территории Беларуси. Европейский Союз и США уже ввели не один пакет санкций против лукашенковских приспешников.