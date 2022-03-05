Многие белорусских военных отказываются выполнять преступные приказы – Генштаб ВСУ
Прозревают?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В своей вечерней сводке от четвертого марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на белорусской границе с Украиной продолжают находиться батальонно-тактическая группа из состава 38 ОДБ вооруженных сил Республики Беларусь.
Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.
Ранее в пятницу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, "чтобы не делать подарков Западу".
Тем не менее, враг постоянно совершает ракетные и бомбовые удары по Украине с территории Беларуси. Европейский Союз и США уже ввели не один пакет санкций против лукашенковских приспешников.
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