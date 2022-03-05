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Многие белорусских военных отказываются выполнять преступные приказы – Генштаб ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Прозревают?

Многие белорусских военных отказываются выполнять преступные приказы – Генштаб ВСУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В своей вечерней сводке от четвертого марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на белорусской границе с Украиной продолжают находиться батальонно-тактическая группа из состава 38 ОДБ вооруженных сил Республики Беларусь.

Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

Ранее в пятницу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, "чтобы не делать подарков Западу".

Тем не менее, враг постоянно совершает ракетные и бомбовые удары по Украине с территории Беларуси. Европейский Союз и США уже ввели не один пакет санкций против лукашенковских приспешников.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
05.03.2022 в 06:44
"щоб не робити подарунків Заходу". Нет ты просто сциш, бацька! И слава Богу не знаешь кого больше. Хорошо, что Беларусь - это не Лука!
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+3
0
can (Торонто, Львов)
05.03.2022 в 06:55
Братья белоруссы поддержите нас. Гоните всю эту сволочь со своей земли!
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+3
0

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