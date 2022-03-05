Надвигается тьма. Ведущие информагентства мира прекращают работу в России

Международные новостные компании BBC, CNN, CBC, ABC, агентство Bloomberg объявили о приостановке работы в российской федерации. Это связано с внедрением тотальной цензуры по освещению войны в Украине

Как, в частности, сообщили в агентстве Bloomberg, после подписания путиным закона об уголовном преследовании из-за правды (за то, чтобы называть войну войной) дальнейшая работа их корреспондентов на россии невозможна.

Заметим, что накануне госдума РФ приняла закон, предусматривающий наказание до 15 лет колонии за «ложную информацию о российской армии». Кроме того, в России прекратили работу глобальных социальных сетей Facebook и Twitter. Значительные трудности в работе испытывает YouTube.