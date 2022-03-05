УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Надвигается тьма. Ведущие информагентства мира прекращают работу в России
В тренде

Надвигается тьма. Ведущие информагентства мира прекращают работу в России

Общие новости
(1 голосов)

Остаться должны только риа новости и раша тудей

Надвигается тьма. Ведущие информагентства мира прекращают работу в России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международные новостные компании BBC, CNN, CBC, ABC, агентство Bloomberg объявили о приостановке работы в российской федерации. Это связано с внедрением тотальной цензуры по освещению войны в Украине

Как, в частности, сообщили в агентстве Bloomberg, после подписания путиным закона об уголовном преследовании из-за правды (за то, чтобы называть войну войной) дальнейшая работа их корреспондентов на россии невозможна.

Заметим, что накануне госдума РФ приняла закон, предусматривающий наказание до 15 лет колонии за «ложную информацию о российской армии». Кроме того, в России прекратили работу глобальных социальных сетей Facebook и Twitter. Значительные трудности в работе испытывает YouTube.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2022 в 07:28
Эти новостные компании в любом случае надо жестко разогнать. Враньё, пропаганда и ничего хорошего, полезного от них нет.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...