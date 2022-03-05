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ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб

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На десятый день вероломного нападения

ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную информацию по состоянию на шесть утра пятого марта по российскому вторжению.

"Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на Украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита". Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в одно время все станет известно. Вместе победим! Борьба продолжается!".

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В статье: война с Россией
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