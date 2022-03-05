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Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN

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Хутин должен умереть

Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чиновники США и НАТО, наблюдающие за войной на Украине, считают, что у путина (хуйла – прим.) произошел новый сдвиг в стратегии - он намерен "бомбить города до их сдачи", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

"Тяжелое оружие не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести. И они гораздо менее разборчивы. Значит, больше жертв. Это очень грубый подход. Мой опыт общения с российским руководством и путиным приводит меня к выводу, что у них совершенно другие стандарты, когда речь идет об уважении к человеческой жизни", - цитирует CNN высокопоставленного представителя западной разведки.

Ранее об изменении тактики врага сообщал Генеральный штаб ВСУ.

После провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
05.03.2022 в 08:05
НАТО, вам страшно прикрыть наше небо? Смотрите, что бы потом не было мучительно стыдно!
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Caballero (DC)
05.03.2022 в 08:54
Украина за 30 лет не вступила в НАТО. Выбирала прорусских президентов и партии. Винить нужно только себя. НАТО даст нам системы ПВО и это закроет небо.
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