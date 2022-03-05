Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN

Чиновники США и НАТО, наблюдающие за войной на Украине, считают, что у путина (хуйла – прим.) произошел новый сдвиг в стратегии - он намерен "бомбить города до их сдачи", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

"Тяжелое оружие не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести. И они гораздо менее разборчивы. Значит, больше жертв. Это очень грубый подход. Мой опыт общения с российским руководством и путиным приводит меня к выводу, что у них совершенно другие стандарты, когда речь идет об уважении к человеческой жизни", - цитирует CNN высокопоставленного представителя западной разведки.

Ранее об изменении тактики врага сообщал Генеральный штаб ВСУ.

После провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.