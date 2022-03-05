ВСУ отчитались о сбитых вражеских самолетах и ​​вертолетах за 4 марта

Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов.

Как сообщает Министерство обороны Украины, в пятницу, 4 марта, российские захватчики потеряли три штурмовика Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один - под Волновахой Донецкой области.

Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

В Минобороны напоминают, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.