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На картах Apple Минобороны рф было переименовано в Министерство фашизма. Роскомнадзор уже угрожает большими санкциями

Общие новости
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(1 голосов)

Правда глаза колет

На картах Apple Минобороны рф было переименовано в Министерство фашизма. Роскомнадзор уже угрожает большими санкциями

Флаг

Новина українською

На ресурсе онлайн карт от Apple Минобороны рф в москве было переименовано в "Министерство фашизма". Отметим, что корпорация не сообщила, сама ли она такое сделала, или кто-то из пользователей решил вылить правду в мир.

По мнению Роскомнадзора Apple нарушил закон, в котором запрещается явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть на россии.

Роскомнадзор решил не разбираться и наложить большой штраф на Apple. Он может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании на россии.

Правда, даже если такие санкции введут, то сделать их реальностью очень непросто - Apple остановил продажи в рф из-за войны против Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 09:03
Роскомнадзор скоро вообще перестанет существовать, как и вся Россия.
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