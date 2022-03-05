На картах Apple Минобороны рф было переименовано в Министерство фашизма. Роскомнадзор уже угрожает большими санкциями
Правда глаза колет
Флаг
На ресурсе онлайн карт от Apple Минобороны рф в москве было переименовано в "Министерство фашизма". Отметим, что корпорация не сообщила, сама ли она такое сделала, или кто-то из пользователей решил вылить правду в мир.
По мнению Роскомнадзора Apple нарушил закон, в котором запрещается явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть на россии.
Роскомнадзор решил не разбираться и наложить большой штраф на Apple. Он может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании на россии.
Правда, даже если такие санкции введут, то сделать их реальностью очень непросто - Apple остановил продажи в рф из-за войны против Украины.
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