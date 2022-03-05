В Италии начали арестовывать яхты российских олигархов
Скоро будет арестованная яхтенная флотилия
Алєксєй Мордашев, фото - Getty Images
Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
65-метровую суперяхту Lady M владельца Северстали Мордашова конфисковали в северном итальянском порту в городе Империя.
Другую яхту Lena, принадлежащую владельцу инвестиционной компании Volga Group, Геннадию Тимченко также заблокировали в Империи и вскоре арестуют, рассказал собеседник Reuters.
Как пишет La Repubblica, по оценкам ЕС стоимость двух яхт составляет 140 млн евро.
Ранее на этой неделе в Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова за $600 млн, во Франции — яхту главы Роснефти Игоря Сечина.
Напомним, ранее испанские СМИ рассказали историю о том, как украинский матрос затопил роскошную яхту одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех" ценой 7 миллионов евро.
Добавим, что после введения санкций США объявили, что вместе со своими союзниками будут работать над тем, чтобы изъять активы российских олигархов – их яхты, апартаменты, деньги и прочее.
Популярное сейчас
- ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб
- Де Дзерби провел первые переговоры с Бешикташем - СМИ
- Китай не будет транслировать ближайшие матчи АПЛ из-за запланированных там акций в поддержку Украины
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации