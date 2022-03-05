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В Италии начали арестовывать яхты российских олигархов

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Скоро будет арестованная яхтенная флотилия

В Италии начали арестовывать яхты российских олигархов

Алєксєй Мордашев, фото - Getty Images

Новина українською

Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

65-метровую суперяхту Lady M владельца Северстали Мордашова конфисковали в северном итальянском порту в городе Империя.

Другую яхту Lena, принадлежащую владельцу инвестиционной компании Volga Group, Геннадию Тимченко также заблокировали в Империи и вскоре арестуют, рассказал собеседник Reuters.

Как пишет La Repubblica, по оценкам ЕС стоимость двух яхт составляет 140 млн евро.

Ранее на этой неделе в Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова за $600 млн, во Франции — яхту главы Роснефти Игоря Сечина.

Напомним, ранее испанские СМИ рассказали историю о том, как украинский матрос затопил роскошную яхту одного из директоров компании по производству оружия - "Ростех" ценой 7 миллионов евро.

Добавим, что после введения санкций США объявили, что вместе со своими союзниками будут работать над тем, чтобы изъять активы российских олигархов – их яхты, апартаменты, деньги и прочее.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 09:02
Отдайте их детям из Украины...
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