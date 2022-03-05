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Российская орда обстреляла ТЭЦ в Ахтырке. Город без тепла и электричества

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Они продолжают уничтожать инфраструктуру

Российская орда обстреляла ТЭЦ в Ахтырке. Город без тепла и электричества

Суспільне/Автор - Вадим Міхєєв

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Российским оккупантам не остается ничего, как бомбить гражданских и разрушать критически нужную обычным людям инфраструктуру. Вчера, 4 марта, захватчики расстреляли охтырскую ТЭЦ.

Станция была практически полностью разрушена: разбомблены котлы и машинное отделение российской авиацией. Поэтому город на юго-востоке Сумской области остался без тепла, а половина населения еще и без электричества.

Бомба попала в самую ТЭЦ. Для восстановления электроснабжения нужно время, ведь были разрушены также опоры и линии электропередач.

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В статье: война с Россией
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