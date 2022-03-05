Советник главы ОП заявил, что с 9:00 будет режим тишины для гуманитарных коридоров
Орки наконец-то услышали?
Фото: Маріупольська міська рада / Автор невідомий
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментариях Суспильному заявил, что с девяти часов утра 5 марта по Киеву на территории Украины должны прекратиться обстрелы для предоставления гуманитарных коридоров:
“Да, информацию подтверждаем. Что касается количества городов, то это только начало. Отрабатывается рабочая модель – после чего постепенно в перечень мест для эвакуации будут добавляться другие города и села”, - сказал Подоляк.
В том числе проведение гуманитарных коридоров касается и Волновахи и Мариуполя, в частности, мэр последнего Вадим Бойченко заявил:
“В настоящее время идет определение времени открытия гуманитарного зеленого коридора и начала режима тишины для Мариуполя. Это позволит начать обновление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильную связь. Также будет возможность дать Мариуполю продукты и медикаменты первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", – рассказал мэр в 8:30.
Режим тишины запланирован на отрезок времени с 9:00 до 16:00. Население начнут вывозить в 11:00.
Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:
– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1);
– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
Отметим, что минобороны россии тоже заявило о гуманитарных коридорах для населения.
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