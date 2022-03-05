УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Превысили 10 тысяч. Генштаб ВСУ объявил о потерях врага по состоянию на 5 марта
В тренде

Превысили 10 тысяч. Генштаб ВСУ объявил о потерях врага по состоянию на 5 марта

Общие новости
(4 голосов)

"Потерь нет", говорят на россии

Превысили 10 тысяч. Генштаб ВСУ объявил о потерях врага по состоянию на 5 марта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные по потерям врага после нападения. По состоянию на утро 5 марта украинской Армией было уничтожено более 10 тысяч российских солдат.

Кроме того, было уничтожено 269 единиц танков, 945 боевых бронированных машин, 105 единиц артиллерийских систем, 50 единиц реактивных систем залпового огня, 19 единиц средств противовоздушной обороны, 409 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с 2 топливом.

Ранее ВСУ отчиталась, что общее количество потерь врага в самолетах составляет 39 единиц, а в вертолетах - 40.

Напомним, что после провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 10:55
Бункер на Алтае не за горами...
Ответить
0
0
avatar
Динамист (Киев)
05.03.2022 в 10:10
Тепер і у них є власний "небесний чірік"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...