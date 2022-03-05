Превысили 10 тысяч. Генштаб ВСУ объявил о потерях врага по состоянию на 5 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные по потерям врага после нападения. По состоянию на утро 5 марта украинской Армией было уничтожено более 10 тысяч российских солдат.

Кроме того, было уничтожено 269 единиц танков, 945 боевых бронированных машин, 105 единиц артиллерийских систем, 50 единиц реактивных систем залпового огня, 19 единиц средств противовоздушной обороны, 409 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с 2 топливом.

Ранее ВСУ отчиталась, что общее количество потерь врага в самолетах составляет 39 единиц, а в вертолетах - 40.

Напомним, что после провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.