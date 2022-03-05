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Министр обороны Украины: российская армия показала настоящее нутро - террориста-труса

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(1 голосов)

"Враг ответит за каждую слезу"

Министр обороны Украины: российская армия показала настоящее нутро - террориста-труса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников в ежедневном обращении к Армии и гражданам Украины рассказал, что на десятый день сопротивления наиболее уязвимым остается украинское небо.

"Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляется бомбардировка городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции.

"Великая" армия показала подлинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей - это тактика испуганных шакалов. Но я уверенно говорю – за каждую жизнь, за каждую слезу враг ответит", – написал Резников на своей странице в Фейсбуке.

Добавим, что ранее CNN, ссылаясь на чиновников в оборонном ведомстве США и НАТО, сообщила, что путин намерен "бомбить города до их сдачи", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 10:14
Целиком и полностью согласен... Быстрее бы уже это всё закончилось...
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