В Николаеве власти забрали три автомобиля на нужды армии из-за вождения в нетрезвом состоянии

В Николаеве патрульная полиция конфисковала три машины водителей, ездивших по городу в нетрезвом состоянии. Такой "улов" был собран за два дня. Об этом рассказал глава тамошней ОГА Виталий Ким.

Таким образом, чиновник сдержал слово, ведь несколько дней назад заявил, что будут отбираться транспортные средства на нужды армии у тех, кто любит находиться пьяным за рулем.

Отметим, что вчера, 4 марта, николаевская полиция вместе с терробороной отразили наступление российских войск. Сегодня же Ким заявил, что враг передислоцируется на подступах к городу, а Николаев готовится отбивать их. Также ночью с 4 на 5 марта было слышно несколько выстрелов от орков.