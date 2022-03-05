УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Николаеве власти забрали три автомобиля на нужды армии из-за вождения в нетрезвом состоянии
В тренде

В Николаеве власти забрали три автомобиля на нужды армии из-за вождения в нетрезвом состоянии

Общие новости
(1 голосов)

Также глава ОГА рассказал о действиях орков на подступах к городу

В Николаеве власти забрали три автомобиля на нужды армии из-за вождения в нетрезвом состоянии

Корабелов

Новина українською

В Николаеве патрульная полиция конфисковала три машины водителей, ездивших по городу в нетрезвом состоянии. Такой "улов" был собран за два дня. Об этом рассказал глава тамошней ОГА Виталий Ким.

Таким образом, чиновник сдержал слово, ведь несколько дней назад заявил, что будут отбираться транспортные средства на нужды армии у тех, кто любит находиться пьяным за рулем.

Отметим, что вчера, 4 марта, николаевская полиция вместе с терробороной отразили наступление российских войск. Сегодня же Ким заявил, что враг передислоцируется на подступах к городу, а Николаев готовится отбивать их. Также ночью с 4 на 5 марта было слышно несколько выстрелов от орков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...