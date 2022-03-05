Враг нанес ракетный удар по частному сектору в Белой Церкви – ВИДЕО
Террористы не унимаются
фото - скріншот відео з місця подій
В субботу, 5 марта, русские войска нанесли удар по Белой Церкви (Киевская область, 80 километров от столицы). В 9:30 раздался сигнал воздушной тревоги, а в 10:06 уже появилось первое видео последствий обстрела.
Враг ударил по частному сектору города и разрушил несколько домов. На месте видна большая воронка от взрыва. Сейчас количество жертв неизвестно. Автор видео утверждает, что по городу был нанесен ракетный удар.
После провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.
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