УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг нанес ракетный удар по частному сектору в Белой Церкви – ВИДЕО
В тренде

Враг нанес ракетный удар по частному сектору в Белой Церкви – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Террористы не унимаются

Враг нанес ракетный удар по частному сектору в Белой Церкви – ВИДЕО

фото - скріншот відео з місця подій

Новина українською

В субботу, 5 марта, русские войска нанесли удар по Белой Церкви (Киевская область, 80 километров от столицы). В 9:30 раздался сигнал воздушной тревоги, а в 10:06 уже появилось первое видео последствий обстрела.

Враг ударил по частному сектору города и разрушил несколько домов. На месте видна большая воронка от взрыва. Сейчас количество жертв неизвестно. Автор видео утверждает, что по городу был нанесен ракетный удар.

После провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...