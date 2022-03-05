Враг нанес ракетный удар по частному сектору в Белой Церкви – ВИДЕО

В субботу, 5 марта, русские войска нанесли удар по Белой Церкви (Киевская область, 80 километров от столицы). В 9:30 раздался сигнал воздушной тревоги, а в 10:06 уже появилось первое видео последствий обстрела.

Враг ударил по частному сектору города и разрушил несколько домов. На месте видна большая воронка от взрыва. Сейчас количество жертв неизвестно. Автор видео утверждает, что по городу был нанесен ракетный удар.

После провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей.