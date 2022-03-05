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ВИДЕО, как жители Херсона и Мелитополя митингом наступали на вооруженных российских оккупантов

Общие новости
(1 голосов)

А в москве дальше боятся дубинок

ВИДЕО, как жители Херсона и Мелитополя митингом наступали на вооруженных российских оккупантов

УП/Автор невідомий

Новина українською

Сопротивление российской агрессии продолжается. Учитывая, что рашисты завезли своих проплаченных митингующих в Херсон за так называемую ХНР, тамошние жители вышли с украинскими флагами противостоять искусственно навязанному русскому миру.

Более того, херсонцы не испугались пуль, ведь орки начали стрелять в воздух для того, чтобы остановить украинское шествие. Митинг не остановился и остался настаивать на своих идеалах.

В общей сложности на центральной площади собралось уже более двух тысяч украинцев.

Также в сети появилось видео из Мелитополя, датированное 2 марта. Там колонна просто пошла в наступление на вооруженных сепаратистов, пускавших пули в воздух.

И теперь пусть этим людям россияне из тёплых москов и питеров расскажут, как не хотят получить дубинкой по спине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 11:57
Правильно, выгоняйте их нахрен...Тут, в Украине, нет никаких нацистов, бендеровцев, неофашистов... Мы все жили тихо, мирно, пока в 2014 Путин не прислал своих сепаратистов на территорию Донецкой области... Спонсировал их деньгами, оружием и всем остальным.... В российских новостях это всё очень тщательно было почищено, поэтому, многие верят тому, что показывают в российских новостях и они думают, что разрушения укр.городов - это всё фейки... Продолжение дальше
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 11:57
Те, кто не захотели жить в такой обстановке, тоесть, в российской Донецкой области , выехали в другие города, в том числе, самой Дон.обл., которые было отбито (Мариуполь, Славянск и прочие). Ну а те, кто смирился с этой обстановкой, кому промыли мозги, что Украина сама на себя напала, они живут по прежнему в том Донецке и других городах под ДНР... И кто-то из таких ещё уехал в Россию... Возможно, там есть и такие люди, (в ДНР ), которые знают всю эту правду... Наша армия тогда была не на столько сильна и подготовлена, как сейчас, поэтому всё так и происходило. Ищите таких людей в стороне Кремля, в путинском бункере...
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