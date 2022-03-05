ВИДЕО, как жители Херсона и Мелитополя митингом наступали на вооруженных российских оккупантов

Сопротивление российской агрессии продолжается. Учитывая, что рашисты завезли своих проплаченных митингующих в Херсон за так называемую ХНР, тамошние жители вышли с украинскими флагами противостоять искусственно навязанному русскому миру.

Более того, херсонцы не испугались пуль, ведь орки начали стрелять в воздух для того, чтобы остановить украинское шествие. Митинг не остановился и остался настаивать на своих идеалах.

В общей сложности на центральной площади собралось уже более двух тысяч украинцев.

Также в сети появилось видео из Мелитополя, датированное 2 марта. Там колонна просто пошла в наступление на вооруженных сепаратистов, пускавших пули в воздух.

И теперь пусть этим людям россияне из тёплых москов и питеров расскажут, как не хотят получить дубинкой по спине.