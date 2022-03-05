Как действовать, если начнется штурм вашего города. Памятка
Важная информация
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская Армия бьет врага по всем направлениям, но тот, словно тараканы, продолжает лезть вперед. Конечно, он будет уничтожен, но придется немного потерпеть. Есть вероятность, что в какие-то украинские города или поселки тоже придут активные боевые действия. Центр противодействия дезинформации при Совете Национальной Безопасности и Обороны Украины опубликовал памятку, как нужно вести себя гражданским во время штурма города.
- Заклейте окна скотчем. Клеить следует всю поверхность окна! Лента к ленте, а не крест-накрест. Не подходите даже к заклеенным окнам
- Всегда держите телефон заряженным
- Будьте готовы к тому, что свет может выключиться
- Используйте светомаскировку в ночное время
- Если включаете свет ночью, делайте так, чтобы его не было видно с улицы. Не обозначайте врагу свое местонахождение
- Во время обстрела оставайтесь на месте
- Не надо пытаться сбежать с места обстрела, так вы подвергаете себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле опасно
Добавим, что после провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей. Ранее об изменении тактики врага сообщал Генеральный штаб ВСУ.
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