Как действовать, если начнется штурм вашего города. Памятка

Украинская Армия бьет врага по всем направлениям, но тот, словно тараканы, продолжает лезть вперед. Конечно, он будет уничтожен, но придется немного потерпеть. Есть вероятность, что в какие-то украинские города или поселки тоже придут активные боевые действия. Центр противодействия дезинформации при Совете Национальной Безопасности и Обороны Украины опубликовал памятку, как нужно вести себя гражданским во время штурма города.

Памятка

Заклейте окна скотчем. Клеить следует всю поверхность окна! Лента к ленте, а не крест-накрест. Не подходите даже к заклеенным окнам

Всегда держите телефон заряженным

Будьте готовы к тому, что свет может выключиться

Используйте светомаскировку в ночное время

Если включаете свет ночью, делайте так, чтобы его не было видно с улицы. Не обозначайте врагу свое местонахождение

Во время обстрела оставайтесь на месте

Не надо пытаться сбежать с места обстрела, так вы подвергаете себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле опасно

Добавим, что после провала планов по захвату Украины в первые дни российские войска начали без разбора бить по гражданским объектам. Под ракетно-бомбовые удары попали Харьков, Чернигов, Сумы, Киев, Мариуполь, Житомир, Изюм, Коростень, Ирпень и многие другие украинские города. Жертвами налетов стали сотни мирных жителей. Ранее об изменении тактики врага сообщал Генеральный штаб ВСУ.