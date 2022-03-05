Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет
Он уже пошел по всем известному направлению
Скриншот із відео
Российские кафиры продолжают пытаться воспользоваться незакрытым небом, которое НАТО не хочет защищать своими силами. Правда, в этот раз их ждала верная смерть.
Аэрозведка поделилась видео, как ВСУ сбили вертолет точным попаданием в летательный аппарат. У рашистов шансов выжить не было.
Боевой вертолет потерпел крушение и взорвался на земле. На этот раз трофея не будет, однако так же как не будет и сгоревших в транспортном средстве оккупантов (количество не уточняется).
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 12:06
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Spokoyno (Київ)
05.03.2022 в 11:18
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