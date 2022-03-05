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Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет

Общие новости
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(7 голосов)

Он уже пошел по всем известному направлению

Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет

Скриншот із відео

Новина українською

Российские кафиры продолжают пытаться воспользоваться незакрытым небом, которое НАТО не хочет защищать своими силами. Правда, в этот раз их ждала верная смерть.

Аэрозведка поделилась видео, как ВСУ сбили вертолет точным попаданием в летательный аппарат. У рашистов шансов выжить не было.

Боевой вертолет потерпел крушение и взорвался на земле. На этот раз трофея не будет, однако так же как не будет и сгоревших в транспортном средстве оккупантов (количество не уточняется).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2022 в 12:06
Вертоліт від коронавірусу згорів.
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Spokoyno (Київ)
05.03.2022 в 11:18
Їхтамнет... Принаймні живих... СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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