Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет

Российские кафиры продолжают пытаться воспользоваться незакрытым небом, которое НАТО не хочет защищать своими силами. Правда, в этот раз их ждала верная смерть.

Аэрозведка поделилась видео, как ВСУ сбили вертолет точным попаданием в летательный аппарат. У рашистов шансов выжить не было.

Боевой вертолет потерпел крушение и взорвался на земле. На этот раз трофея не будет, однако так же как не будет и сгоревших в транспортном средстве оккупантов (количество не уточняется).