Враг повредил железнодорожное полотно в Ирпене, план эвакуации пришлось менять
Жителей Ирпеня придется эвакуировать автобусами
Российская армия подорвала железнодорожные пути в Ирпене Киевской области. Эвакуация по этому маршруту больше не возможна, сообщил 5 марта мэр города Александр Макушин.
"Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (с. Романовка), там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - подчеркнул Макушин.
В "Укрзалізниці" рассказали, что в результате попадания снаряда с рельсов сошли два пустых вагона, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.
Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику.
Заметим, в Ирпене в последнее время идут тяжелые бои, враг бомбит город-спутник Киева ракетами и авиацией.
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