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Враг повредил железнодорожное полотно в Ирпене, план эвакуации пришлось менять

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Жителей Ирпеня придется эвакуировать автобусами

Враг повредил железнодорожное полотно в Ирпене, план эвакуации пришлось менять

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Российская армия подорвала железнодорожные пути в Ирпене Киевской области. Эвакуация по этому маршруту больше не возможна, сообщил 5 марта мэр города Александр Макушин.

"Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (с. Романовка), там будет осуществлена ​​эвакуация автобусами в Киев", - подчеркнул Макушин.

В "Укрзалізниці" рассказали, что в результате попадания снаряда с рельсов сошли два пустых вагона, которые подавались на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.

Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику.

Заметим, в Ирпене в последнее время идут тяжелые бои, враг бомбит город-спутник Киева ракетами и авиацией.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ТСН

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