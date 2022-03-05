Зеленский: Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь, потому что угрозы больше нет

Основные тезисы Президента Украины Владимира Зеленского на утреннем брифинге 5 марта:

"Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение.

Никто не спрашивает, какой они национальности. Какой они веры. Сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ.

Я уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет.

Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристаллиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины.

Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю это – только первые.

Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей постарше. Чтобы дать продукты питания и лекарства остающимся. Наша помощь уже в пути.

Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность. Кто желает.

Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все пойдут, то чей тогда будет этот город?" - сказал Зеленский.