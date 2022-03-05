Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится. Российские оккупанты продолжают обстрелы

Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко:

"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования в Запорожской области идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - говорится в заявлении.

Позже, кроме Запорожской области, обстрелы начали проводить и в Донецкой. Из-за этого срывается "зеленый коридор", через который должны были вывезти мирных жителей:

"В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенесется. Просим всех мариупольцев расходиться и направляться к местам укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. В настоящее время идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора. Также будут информировать жителей города полицейские с помощью громкоговорителей. Мариупольцы, держимся!", - заявил Мариупольский городской совет.

В очередной раз оккупанты не придерживаются договоренностей. Когда будет следующая возможность вывезти мирное население – неизвестно.