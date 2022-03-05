Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится. Российские оккупанты продолжают обстрелы
informnapalm.org
Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко:
"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования в Запорожской области идут бои.
Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - говорится в заявлении.
Позже, кроме Запорожской области, обстрелы начали проводить и в Донецкой. Из-за этого срывается "зеленый коридор", через который должны были вывезти мирных жителей:
"В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенесется.
Просим всех мариупольцев расходиться и направляться к местам укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. В настоящее время идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.
Также будут информировать жителей города полицейские с помощью громкоговорителей.
Мариупольцы, держимся!", - заявил Мариупольский городской совет.
В очередной раз оккупанты не придерживаются договоренностей. Когда будет следующая возможность вывезти мирное население – неизвестно.
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