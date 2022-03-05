ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом из-за ухода войск так называемых ЛДНР
Победа будет за нами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 5 марта появилась информация о том, что подразделения ВСУ на некоторых участках перешли в контрнаступление. Днем Министерство обороны Украины раскрыло детали, что наступление началось под Харьковом.
"Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после оккупации отдельных населенных пунктов в Луганской области.
Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за «геноцида» русскоговорящего населения, а они вовремя бросают своих «освободителей» под наш праведный гнев.
Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями. Победа за нами. Слава Украине!", - говорится в официальном сообщении Минобороны.
Напомним, по официальным данным на утро 5 марта было уничтожено более 10 тысяч врагов и сотни единиц военной техники. Как считают в Пентагоне, Россия ввела на территорию Украины 90% всех войск, сконцентрированных на границе для вторжения.
Популярное сейчас
- Попадание в яблочко. Видео, как ВСУ сбили российский вертолет
- Де Дзерби может оказаться в Турции, новый лидер Серии А. Главные новости за 4 марта
- Многие белорусских военных отказываются выполнять преступные приказы – Генштаб ВСУ
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации