ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом из-за ухода войск так называемых ЛДНР

Утром 5 марта появилась информация о том, что подразделения ВСУ на некоторых участках перешли в контрнаступление. Днем Министерство обороны Украины раскрыло детали, что наступление началось под Харьковом.

"Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после оккупации отдельных населенных пунктов в Луганской области.

Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за «геноцида» русскоговорящего населения, а они вовремя бросают своих «освободителей» под наш праведный гнев.

Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями. Победа за нами. Слава Украине!", - говорится в официальном сообщении Минобороны.

Напомним, по официальным данным на утро 5 марта было уничтожено более 10 тысяч врагов и сотни единиц военной техники. Как считают в Пентагоне, Россия ввела на территорию Украины 90% всех войск, сконцентрированных на границе для вторжения.