Возле Чернигова сбили еще один вражеский самолет: одного пилота подстрелили, другой захвачен
40-й!
Силы воздушной обороны Украины днем 5 марта сбили очередной вражеский штурмовик, бомбивший Чернигов.
Оба пилота успели катапультироваться, но один из них (майор криволапов) не долетел живым до земли. Другого пленили украинские военные.
Также сегодня в сети появилось видео, как ВСУ уничтожают вражеский вертолет. Правда, в этом случае неизвестно, когда произошел эпизод.
Учитывая утреннее сообщение Генерального штаба ВСУ, сбитый под Черниговом самолет стал 40-м уничтоженным украинской Армией.
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