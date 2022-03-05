Возле Чернигова сбили еще один вражеский самолет: одного пилота подстрелили, другой захвачен

Силы воздушной обороны Украины днем ​​5 марта сбили очередной вражеский штурмовик, бомбивший Чернигов.

Оба пилота успели катапультироваться, но один из них (майор криволапов) не долетел живым до земли. Другого пленили украинские военные.

Также сегодня в сети появилось видео, как ВСУ уничтожают вражеский вертолет. Правда, в этом случае неизвестно, когда произошел эпизод.

Учитывая утреннее сообщение Генерального штаба ВСУ, сбитый под Черниговом самолет стал 40-м уничтоженным украинской Армией.