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Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ

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Недавно его обвиняли в госизмене

Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ

Obozrevatel/Автор невідомий

Новина українською

Один из членов украинской делегации в первой гомельской серии переговоров Денис Киреев был убит. Об этом сообщает Obozrevatel.com.

Источник отмечает, что инцидент произошел при попытке задержать банкира Службой безопасности Украины. В то же время другие источники отмечают, что таким образом хотят скинуть умышленное убийство на СБУ и добавляют, что убийство было совершено у Печерского суда.

Интересно, что Киреев не был официально представлен Офисом президента как участник переговоров. Несмотря на это, он сидел за столом на украинской стороне вместе с нашей делегацией.

Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ - изображение 1

Напомним, что Киреев был первым заместителем председателя правления Сбербанка в 2010-2014 гг. и членом наблюдательного совета Укрэксимбанка в 2006-2012 гг.

Он погиб на 45-м году жизни. У него было трое детей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
obozrevatel

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