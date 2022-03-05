Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ
Недавно его обвиняли в госизмене
Obozrevatel/Автор невідомий
Один из членов украинской делегации в первой гомельской серии переговоров Денис Киреев был убит. Об этом сообщает Obozrevatel.com.
Источник отмечает, что инцидент произошел при попытке задержать банкира Службой безопасности Украины. В то же время другие источники отмечают, что таким образом хотят скинуть умышленное убийство на СБУ и добавляют, что убийство было совершено у Печерского суда.
Интересно, что Киреев не был официально представлен Офисом президента как участник переговоров. Несмотря на это, он сидел за столом на украинской стороне вместе с нашей делегацией.
Напомним, что Киреев был первым заместителем председателя правления Сбербанка в 2010-2014 гг. и членом наблюдательного совета Укрэксимбанка в 2006-2012 гг.
Он погиб на 45-м году жизни. У него было трое детей.
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