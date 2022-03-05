Йовичевич поддержал Украину на митинге в Хорватии
Частицей души он точно украинец
Бомбардир/Автор невідомий
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поддержал Украину в войне против россии на митинге в Загребе.
Наставник пока находится на Родине, однако и там не остается в стороне от ужасных для украинцев дней. Йовичевич вместе со своей супругой Снежаной вышли на митинг в столице Хорватии вместе с сине-желтыми открытками.
Напомним, что во время своей работы во львовских "Карпатах" наставник выучил именно украинский язык (а не русский) и всегда общался соловьиной, в том числе во время своей карьеры в "Днепре-1".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Член первой украинской делегации на переговорах с россией был убит - СМИ
- Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN
- ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб
- Для рф-груза 200. УЗ предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы, белорусский морг забит чеченцами
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...