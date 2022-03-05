Йовичевич поддержал Украину на митинге в Хорватии

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поддержал Украину в войне против россии на митинге в Загребе.

Наставник пока находится на Родине, однако и там не остается в стороне от ужасных для украинцев дней. Йовичевич вместе со своей супругой Снежаной вышли на митинг в столице Хорватии вместе с сине-желтыми открытками.

Напомним, что во время своей работы во львовских "Карпатах" наставник выучил именно украинский язык (а не русский) и всегда общался соловьиной, в том числе во время своей карьеры в "Днепре-1".