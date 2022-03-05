УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Йовичевич поддержал Украину на митинге в Хорватии
В тренде

Йовичевич поддержал Украину на митинге в Хорватии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Частицей души он точно украинец

Йовичевич поддержал Украину на митинге в Хорватии

Бомбардир/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поддержал Украину в войне против россии на митинге в Загребе.

Наставник пока находится на Родине, однако и там не остается в стороне от ужасных для украинцев дней. Йовичевич вместе со своей супругой Снежаной вышли на митинг в столице Хорватии вместе с сине-желтыми открытками.

Напомним, что во время своей работы во львовских "Карпатах" наставник выучил именно украинский язык (а не русский) и всегда общался соловьиной, в том числе во время своей карьеры в "Днепре-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...