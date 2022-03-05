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Урожайный день. ВМС сообщает об уничтожении четырех вертолетов возле Николаева

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Минус четыре рашистских вертолета

Урожайный день. ВМС сообщает об уничтожении четырех вертолетов возле Николаева

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Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неежпапа сообщил, что в субботу, 5 марта, в Николаевской области, украинские морские пехотинцы вместе с сослуживцами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета врага.

При этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы. "Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе! Слава Украине!", - написал Неежпапа.

Отметим, что сегодня украинские военные сбили российский штурмовик возле Чернигова. Вражеские пилоты, как оказалось, раньше бомбили Сирию. Добавим, что по состоянию на утро 5 марта украинской Армией были уничтожены 40 вертолетов.

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В статье: война с Россией
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