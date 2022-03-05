Урожайный день. ВМС сообщает об уничтожении четырех вертолетов возле Николаева
Минус четыре рашистских вертолета
Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неежпапа сообщил, что в субботу, 5 марта, в Николаевской области, украинские морские пехотинцы вместе с сослуживцами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета врага.
При этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы. "Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе! Слава Украине!", - написал Неежпапа.
Отметим, что сегодня украинские военные сбили российский штурмовик возле Чернигова. Вражеские пилоты, как оказалось, раньше бомбили Сирию. Добавим, что по состоянию на утро 5 марта украинской Армией были уничтожены 40 вертолетов.
Популярное сейчас
- Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию
- Превысили 10 тысяч. Генштаб ВСУ объявил о потерях врага по состоянию на 5 марта
- ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб
- Для рф-груза 200. УЗ предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы, белорусский морг забит чеченцами
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации